Акционеры Южного ГОКа намерены направить на дивиденды 95% прибыли за 2019 в размере 8,4 млрд грн

Акционеры АО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) намерены направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2019 год в размере 8 млрд 434 млн 782 тыс. 407,94 грн, или 5,30244 грн на одну простую акцию.

Такой вопрос содержится в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров предприятия, назначенного на 5 марта 2021 года, который пройдет дистанционно.

При этом предлагается утвердить чистую прибыль, полученную обществом по результатам деятельности в 2019 году, в сумме 8 млрд 918 млн 155,626 грн, в том числе резерв переоценки - 42 млн 281,905 тыс. грн.

"Часть нераспределенной прибыли общества за 2019 год в сумме 8 млрд 434 млн 782 тыс. 407,94 грн направить на выплату дивидендов по простым акциям общества", - констатируется в проекте решения собрания.

Ранее акционеры ЮГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7 млрд 133 млн 259 тыс. 678,11 грн, или 4,484251 грн на одну простую акцию - соответствующее решение приняло внеочередное общее собрание акционеров 19 июля 2019 года. ЮГОК по итогам работы в 2018 году сократил прибыль на 20,6% по сравнению с 2017 годом – до 7 млрд 136,056 млн грн.

Акционеры ЮГОКа на собрании 21 июня 2018 года направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9 млрд 947 млн 478 тыс. 528,55 грн, или 6,253381 грн на одну простую акцию. При этом уточнялось, что на дивиденды направляется часть чистой прибыли за 2013 год в размере 1 млн 341 млн 903 тыс. 564,21 грн и часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 8 млрд 605 млн 574 тыс. 964,34 грн.

Акционеры АО "ЮГОК" 22 мая 2017 года провели первое за три года общее собрание, подвели итоги работы за 2014-2016 гг.

Акционеры ЮГОКа на собрании 5 сентября 2017 года приняли решение направить на выплату дивидендов 16 млрд 162 млн 645,907 тыс. грн, или 10,160482 грн на одну простую акцию.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (экс-мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, у Zantest Limited находится 22,174% акций предприятия, у Jetere Limited (обе – Кипр) – 44,348%.

Уставный капитал АО – 535,915 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.