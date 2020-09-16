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16:29 16.09.2020

Представительство ЕС в Украине в годовщину исчезновения Гонгадзе призвало привлечь к ответственности причастных к преступлениям против журналистов

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Представительство ЕС в Украине в годовщину исчезновения Гонгадзе призвало привлечь к ответственности причастных к преступлениям против журналистов

По случаю 20-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе представительство ЕС в Украине призвало привлечь к ответственности причастных к преступлениям против журналистов.

"Сегодня мы вспоминаем украинского журналиста Георгия Гонгадзе, похищенного в этот день 20 лет назад. ЕС поддерживает свободу медиа как ключевую составляющую демократий во всем мире. Причастные к преступлениям против журналистов должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в среду.

Как сообщалось, Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Теги: #годовщина #ес #гонгадзе
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