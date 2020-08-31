Мариинский дворец открывается для экскурсий с 4 сентября - Минкультуры

Церемониальная резиденция президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце в центре Киева, станет доступной для экскурсий с пятницы, 4 сентября 2020 года, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. Экскурсия продлится 45 минут и будет стоить 150 грн, для льготных категорий граждан - 75 грн, а бесплатными экскурсии будут для детей до 7 лет.

Каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников. Для них будет предусматриваться особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

Во время экскурсии по дворцу можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальной залом, залом для переговоров.

В ведомстве напоминают, что дворец является достопримечательностью дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния.