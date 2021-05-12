В Мариинском дворце заработали украиноязычный и англоязычный аудиогиды

В рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской состоялся запуск украиноязычного и англоязычного аудиогидов в Мариинском дворце в Киеве, сообщает пресс-служба президента.

"Я рада, что направление проекта культурной дипломатии развивается теперь и в Украине. Запуск аудиогидов украинском и английском языках поможет расширить аудиторию посетителей Мариинского дворца", - цитирует Зеленскую пресс-служба президента.

На запуске аудиогидов присутствовали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс и другие.

Как сообщается, Мариинский дворец был на реконструкции 12 лет. После указа президента Украины, с сентября 2020 года, он снова открыл свои двери для посетителей.