Зеленская заявила про запуск украиноязычных аудиогидов в ОАЭ в 2021 году

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила про запуск украиноязычных аудиогидов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2021 году.

"В этом году мы планируем расширить географию украиноязычных аудиогидов и на ОАЭ. Поэтому я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - написала Зеленская на своей странице в фейсбуке.