События

14:31 21.06.2021

Украиноязычные аудиогиды заработали еще в двух музеях Турции

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Украиноязычные аудиогиды заработали еще в двух музеях Турции

Два украиноязычных аудиогида заработали в Турции - в Археологическом музее Анталии и в музее Святого Николая в Демре.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, запуск аудиогидов состоялся в рамках инициативы супруги главы государства Елены Зеленской.

"Символично, что летний запуск аудиогидов открыла Турция. Страна, которую украинцы выбрали как один из самых популярных направлений для отдыха. В рамках нашего проекта у нас уже 20 украиноязычных аудиогидов, из которых семь - в Турции. Это прекрасно", - отметила Елена Зеленская.

В ближайшее время ожидается запуск аудиогидов на украинском языке в Австрии и в Узбекистане, информирует пресс-служба президента.

Теги: #турция #аудиогиды
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