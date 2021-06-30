События

09:09 30.06.2021

Во всех новых музеях Египта будут украинские аудиогиды – министр туризма и древностей Египта

1 мин читать
Во всех новых музеях Египта будут украинские аудиогиды – министр туризма и древностей Египта

Во всех новых и обновленных музеях Египта будут украинские аудиогиды, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани.

"Я запросил у украинского посольства вариант оформления аудиогида через QR-код, который можно будет скачивать и прослушивать", - сообщил Аль-Анани.

Министр сообщил, что в прошлом году были открыты новые исторические музеи в самых популярных местах отдыха украинцев – Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, а в этом – Музей египетской цивилизации в Каире. В ближайших планах создание 20 новых, плюс ежегодное обновление 20% существующих музеев. Все они будут иметь украинские аудиогиды.

Он также подчеркнул, что украинский язык станет обязательным для туристической отрасли Египта. В частности, персоналу отелей, которые принимают украинских туристов, дано распоряжение дублировать все информационные материалы на украинский язык. Также в ближайшем времени должна заработать горячая линия для путешественников, где будет украинский язык.

"Египетское агентство по продвижению туризма создает горячую линию для путешественников, где будет украинский язык, и она заработает очень скоро", - сообщил Аль-Анани.

Теги: #музеи #украинский #египет #аудиогиды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:38 29.06.2021
Экспозиция Музея египетской цивилизации будет расширена через несколько месяцев – куратор

Экспозиция Музея египетской цивилизации будет расширена через несколько месяцев – куратор

14:31 21.06.2021
Украиноязычные аудиогиды заработали еще в двух музеях Турции

Украиноязычные аудиогиды заработали еще в двух музеях Турции

17:00 08.06.2021
Мы обсуждаем возможность совместного производства украинских и египетских предприятий и экспорт на африканский рынок - чрезвычайный и полномочный посол Египта

Мы обсуждаем возможность совместного производства украинских и египетских предприятий и экспорт на африканский рынок - чрезвычайный и полномочный посол Египта

16:01 08.06.2021
Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины в 2021г – посол Египта

Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины в 2021г – посол Египта

14:26 30.05.2021
Израиль и Египет обсуждают восстановление Газы

Израиль и Египет обсуждают восстановление Газы

16:55 23.05.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из Сектора Газа

19:35 22.05.2021
Египетские посредники работают с палестинцами, Израилем для укрепления перемирия в регионе

Египетские посредники работают с палестинцами, Израилем для укрепления перемирия в регионе

03:54 14.05.2021
Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии

Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии

13:20 12.05.2021
В Мариинском дворце заработали украиноязычный и англоязычный аудиогиды

В Мариинском дворце заработали украиноязычный и англоязычный аудиогиды

03:02 12.05.2021
Советник президента США по нацбезопасности осудил ракетные обстрелы ХАМАСом территории Израиля

Советник президента США по нацбезопасности осудил ракетные обстрелы ХАМАСом территории Израиля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 633 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 2 294 человека, 40 летальных случаев

Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

Рада намерена увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих, доведя до 261 тыс. человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Перечине на Закарпатье стартовал ремонт дороги к известным туристическим достопримечательностям

В Украине за сутки зафиксировано 633 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 2 294 человека, 40 летальных случаев

Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

Палата представителей Конгресса США вновь приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй конфедератов

В Ужгороде обнаружили тело военного, разыскиваемого в течение пяти дней

Власти Лос-Анджелеса рекомендовали носить маски даже полностью привитым от COVID-19 из-за штамма "дельта"

СБУ раскрыла хищения госсредств на строительстве отделения под COVID-19

ФРГ скоро выведет всех оставшихся солдат из Афганистана

Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

Блинкен считает "новым шагом к миру" открытие посольства Израиля в ОАЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА