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09:54 18.08.2021

В Украине появится 30 аудиогидов по случаю 30-летия независимости – Минкультуры

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В Украине появится 30 аудиогидов по случаю 30-летия независимости – Минкультуры

Министерство культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство развития туризма и медиасервис MEGOGO подписали меморандум, который предусматривает создание 30-ти аудиогидов по украинским культурным центрам.

"Аудиогиды будут открывать историю нашей страны не только украинцам, но и иностранным гостям. Проект будет иметь сразу две языковые версии - украинскую и английскую. Аудиогидами можно будет воспользоваться как во время посещения локации, так и слушать их в любой другое время", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что проект будет охватывать 30 культурных объектов со всей Украины. В частности, в список вошли Национальный музей истории Украины, Збаражский замок, гетманская резиденция Чигирин, Шевченковский национальный заповедник.

С полным перечнем культурных центров можно ознакомиться на сайте министерства.

Аудиогиды будут доступны бесплатно всем желающим в мобильном приложении MEGOGO в разделе MEGOGO Audio.

Теги: #минкультуры #аудиогиды #megogo
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