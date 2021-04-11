Зеленская запустила в Турции два новых украиноязычных аудиогида

Во время рабочего визита президента Украины в Турцию первая леди Елена Зеленская запустила два новых украиноязычных аудиогида в Галатской башне в Стамбуле и в музее анатолийских цивилизаций в Анкаре, сообщает пресс-служба главы государства.

"Это уже четвертый и пятый украиноязычные аудиогиды на территории Турции из тринадцати запущенных в рамках инициативы. Мы продолжаем распространять украинский язык в мире", - цитирует Зеленскую пресс-служба главы государства.

Церемония запуска состоялась с участием первой леди Турции Эмине Эрдоган.

По словам Зеленской, "в 2021 году в Турции также планируется открытие украиноязычных аудиогидов в музеях Святого Николая (город Демре), в археологическом музее (город Анталия) и в музее Мевляны (город Конья).

Как отметила Эмине Эрдоган, "между Украиной и Турцией много работы в сфере культуры, поскольку культура является единственным инструментом для развития дружеских связей".

Запуск аудиогидов стал возможным благодаря плодотворному сотрудничеству посольства Украины в Турции и генерального консульства Украины в Стамбуле совместно с министерством иностранных дел и министерством культуры и туризма Турции.

Как сообщается, Галатская башня является историко-архитектурным памятником города и символом Стамбула. Она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Музей анатолийских цивилизаций - главный историко-археологический музей Турции. В нем собрано около 195 тыс. артефактов анатолийской истории. Благодаря своим уникальным коллекциям музей находится в топе рейтинга лучших музеев мира.