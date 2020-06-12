Кабмин разрешил экскурсии группами до 50 человек и определил критерии пересечения границы

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №392 об адаптивном карантине, в частности, разрешил экскурсии группами до 50 человек и определил критерии пересечения границы иностранцами.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в пятницу.

"У нас в течение двух дней есть ухудшение эпидситуации. Мы предлагаем внести изменения в постановление №392, в частности, другой пропускной режим через КПВВ, с другой стороны мы разрешаем, например, экскурсионное облуживание групп не более 50 человек с целью обеспечения возможности внутреннего туризма. Еще некоторые вещи смягчены",- пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

"Я просил бы некоторые вещи доработать, чтобы закончить, в том числе эпидрасследование относительно ситуации. Когда мы планировали послабление, то понимали, что после смягчения заболеваемость несколько вырастет, но не так, что второй день подряд бьем рекорды",- добавил он.

В свою очередь, первый замминистра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович подчеркнул, что с 15 июня планируется открытие пунктов пропуска в аэропортах.

"С целью возобновления с 15 июня пунктов пропуска и контроля для обслуживания рейсов международного авиасообщения и обеспечения возможности пересечения границы иностранцами предлагается открыть пункты пропуска. Фактически, мы разрешим открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были запрещены предыдущим решением",- сказал он, добавив, что утверждаются также новые критерии пересечения иностранными гражданами границы страны.