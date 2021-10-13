Во дворе Офиса "Крымской платформы" запускают тематические экскурсии

Офис "Крымской платформы", который был создан летом этого года на ул. М. Грушевского, 24/2, в Киеве, открылся для тематических экскурсий; их инициировала команда проекта "Звуки Города" во главе с Аленой Тимошенко и Натальей Ткаченко.

Как сообщили инициаторы проекта агентству "Интерфакс-Украина", первая такая экскурсия-знакомство с Офисом "Крымской платформы" состоялась во вторник, 12 октября.

Они отметили, что формат тематических экскурсий открывает возможности для горожан и гостей столицы посетить в том числе арт объект "Звуки Города", который олицетворяет объединенное звучание территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

Именно эта скульптура, установленная во дворе Офиса Крымской платформы в сентябре, стала первой из серии арт объектов мультидисциплинарного проекта "Звуки Города", которые впоследствии были открыты и в других городах Украины. Скульптура создана на основе характерного звучания полуострова, а контраст мощной символичности и визуальной хрупкости артобъекта отражает саму личность Крыма. Две половины скульптуры держатся в узком месте, что дает ощущение хрупкости, однако ни шторм, ни время, ни чьи-то шаги не способны ее сломать.

"Крым всегда был, есть и будет украинским. Ведь на самом деле тех эмоций, ощущений, ароматов, цветов, которые испытывают крымчане на своей территории, не оценит и не поймет ни один россиянин, который эту территорию захватил", - отметил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, который провел первую экскурсию Офисом Крымской платформы.

В рамках экскурсии команда проекта "Звуки Города" презентовала документальный фильм о создании крымского артобъекта и анонсировала выход остальных шести фильмов, в основе которых воспоминания и рассуждения артистов, спортсменов, художников, ученых и предпринимателей о городах их детства и становлении как личности.

"Концепция проекта "Звуки Города" дорабатывалась и менялась с каждым новым этапом. Так появились 7 скульптур и 7 фильмов, которые воплотили в себя звуки городов. Эти артобъекты являются историческим и культурным символом страны и одновременно - новой художественной формой, объединяющей города, людей, их воспоминания и ценности», - рассказала продюсер GOODMEDIA и автор идеи фильма "Звуки Города" Алена Тимошенко.

Гостями первой экскурсии Офисом Крымской платформы стали крымчане, которые работали над проектом "Звуки Города": телеведущая Маша Ефросинина, эколог и зоолог Юлия Иванчикова, чемпион мира по высшему пилотажу Тимур Фактуллин, а также все участники, вовлеченные в реализацию ART-проекта.

"Лично для меня Крым звучит детством. Эти звуки, воспоминания навсегда останутся в моей памяти и сердце именно такими. От невозможности услышать звуки Крыма снова, они звучат даже громче и четче: море, галька, чайки, цикады, голоса детских лагерей", - акцентировала основательница Spilne Art и куратор арт-направления Наталья Ткаченко.

Начиная с ноября экскурсии во дворе Офиса Крымской Платформы будут проходить ежемесячно по предварительной регистрации.

Офис Крымской платформы - это площадка для координации и коммуникации граждан Украины из Крыма, органов государственной власти Украины, иностранных государств и общественных организаций. Главной целью деятельности офиса является обеспечение консультационного, экспертного и информационного сопровождения участия Украины в работе Крымской платформы.

"Звуки Города" - это проект-синтез искусства и технологий, в основе которого лежит преобразование звука в форму. Проект инициирован к 30-й годовщине Независимости Украины. Звуки семи городов, связанные с воспоминаниями и рассуждениями известных горожан, были записаны и трансформированы в артобъекты с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации. Сейчас скульптуры посвящены таким городам: Киев, Крым, Львов, Днепр, Одесса, Мариуполь, Харьков.