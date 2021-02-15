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16:07 15.02.2021

МАУ отмечает заинтересованность пассажиров в авиаэкскурсиях над Киевом, планирует еще один рейс

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МАУ отмечает заинтересованность пассажиров в авиаэкскурсиях над Киевом, планирует еще один рейс

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отмечает заинтересованность пассажиров в авиаэкскурсиях над Киевом в направлении Чернобыля.

Как сообщила пресс-служба МАУ в понедельник, к настоящему времени уже раскуплены все билеты на авиаэкскурсию, запланированную на 7 марта. Дополнительный рейс компания намерена осуществить 13 марта.

МАУ отмечает, что авиаэкскурсии будут выполняться на самолете Embraer 195.

Как сообщалось, в декабре авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запустила корпоративные авиаэкскурсии над Киевом.

Теги: #мау #экскурсии
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