МАУ отмечает заинтересованность пассажиров в авиаэкскурсиях над Киевом, планирует еще один рейс

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отмечает заинтересованность пассажиров в авиаэкскурсиях над Киевом в направлении Чернобыля.

Как сообщила пресс-служба МАУ в понедельник, к настоящему времени уже раскуплены все билеты на авиаэкскурсию, запланированную на 7 марта. Дополнительный рейс компания намерена осуществить 13 марта.

МАУ отмечает, что авиаэкскурсии будут выполняться на самолете Embraer 195.

Как сообщалось, в декабре авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запустила корпоративные авиаэкскурсии над Киевом.