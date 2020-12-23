События

11:57 23.12.2020

МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом

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МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом длительностью в один час.

Как отмечается в сообщении на сайте авиакомпании в среду, вылет и прилет будет выполняться из международного аэропорта "Борисполь" на самолете Embraer 195 с максимальной вместимостью 116 мест.

Услуга доступна только для корпоративных клиентов, стоимость одного кресла при полной загрузке самолета - эквивалент $70 в гривне.

"Полет над Киевом - это не только невероятные впечатления, а также возможность узнать, как работает авиация от профессионалов. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут то, о чем раньше приходилось только слышать: что такое "полетные карты", "эшелон" и "брифинг", какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое", - отмечается в сообщении МАУ.

Авиакомпания также предлагает расчет стоимости по индивидуальному запросу.

Теги: #мау #экскурсии
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