В Киеве количество больных коронавирусом растет: за сутки заболели 227 человек – Кличко

Заболевание COVID-19 в Киеве обнаружили еще у 227 жителей, три человека скончались, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество больных коронавирус в Киеве и дальше увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 227 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в четверг утром.

Он добавил, что сейчас в столице уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, среди заболевших: 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и 5 девочек от 5 до 16 лет, а также 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет и четверо мальчиков от 2 лет до 10.

"Заболели, в том числе, и трое медиков. В больницы столицы попали 37 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил мэр столицы.

Также за прошедшие сутки 101 человек выздоровел. Всего коронавирус преодолели 3 585 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Святошинском – 37, в Днепровском районе - 31 случай.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро четверга выявлено 2 134 заболевших за сутки Covid-19, при этом 704 человека выздоровели, 40 ранее заболевших умерли.