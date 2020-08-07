События

04:14 07.08.2020

На Харьковщине двое братьев вымогали у местного предпринимателя $15 тысяч

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На Харьковщине двое братьев вымогали у местного предпринимателя $15 тысяч

Харьковская полиция разоблачила двух братьев, которые требовали у купянского предпринимателя $15 тыс.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, предприниматель обратился к правоохранителям и рассказал, что у него вымогают заплатить "долг", угрожая в противном случае физической расправой с ним самим и его семьей, а также поджогом дома и торгового павильона. Чтобы доказать серьезность своих намерений, вымогатели подожгли дверь в его торговый павильон.

"По требованию братьев пострадавший должен был сделать закладку в указанной ими лесополосе и оставить там деньги... Оперативники Управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции и следователи областной полиции задержали двух мужчин после получения $15 тыс. "долга". С места задержания изъяли пакет с деньгами", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Одному из братьев уже сообщено о подозрении по ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины. Вопрос о сообщении о подозрении второму брату сейчас решается.

Теги: #вымогательство #задержание #харьковская
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