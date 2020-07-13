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20:03 13.07.2020

Райффайзен банк Аваль намерен вернуться к сотрудничеству с акселератором Elevator Lab

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Райффайзен банк Аваль намерен вернуться к сотрудничеству с акселератором Elevator Lab

Райффайзен банк Аваль (Киев) планирует вернуться к сотрудничеству с международным финтех-акселератором Elevator Lab, работающим в рамках материнской группы Raiffeisen Bank International (RBI), сообщил глава правления банка Александр Писарук.

"У нас были планы, кризис помешал. Но Elevator Lab мы все равно сделаем. В какой форме будет этот проект, еще обсуждаем. Нужно учесть требования дистанционной коммуникации, удаленного взаимодействия команд", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Писарук отметил, что Райффайзен банк Аваль работает над дополнительными проектами вместе с финтехами, что позволит банку улучшить продукты в определенных клиентских сегментах и заодно поможет реализации стратегического приоритета банка – диджитальной трансформации.

"Чтобы бюрократия банка не убила эти инновации, мы стараемся и культуру менять на более современную, IT-технологичную, и она меняется. Мы нанимаем много людей с айтишным бэкграундом: системных архитекторов, девелоперов, скрам-мастеров", – заявил глава правления Райффайзен банк Аваль.

Международный стартап-акселератор в сфере финансовых технологий Elevator Lab, согласно информации на сайте, – крупнейшая fintech-площадка в Центральной и Восточной Европе. RBI запустил Elevator Lab в июне 2017 года.

Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов Райффайзен банк Аваль занимал 5-е место (100,896 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

Полностью интервью с главой правления Райффайзен банк Аваль Александром Писаруком читайте на сайте агентства www.interfax.com.ua.

Теги: #элеватор #lab #рба
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