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05:18 06.07.2021

Один из лидеров "Патриотов за життя" Ширяев задержан в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в 2018 году

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В Харькове в понедельник вечером полиция задержала одного из лидеров организации "Патриоты за життя", экс-командира роты особого назначения МВД "Схидный корпус" Олега Ширяева

"Ширяев задержан сотрудниками следственного управления полиции по делу о рейдерском захвате элеватора в Занках в 2018 году. Подозреваемый не являлся на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, Ширяев будет находится под стражей до избрания ему меры пресечения. Заседание суда по этому вопросу планируется во вторник, 6 июля.

"Прокуратура будет просить содержание под стражей", - сказал Чубенко.

Как сообщалось, 11 сентября 2018 года, в с.Занки группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора.  Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам действующего руководителя хозяйства, никаких действий относительно переоформления прав на предприятие он не совершал. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).

Между неизвестными и местными жителями с приехавшими их поддержать представителями Нацкорпуса произошла драка со стрельбой.

В тот же день были задержаны 22 человека, принимавших активное участие в захвате предприятия с оружием в руках. Им всем было объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины.

13 сентября 2018 года после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в Занках был задержан О.Ширяев. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех пояснил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015г. Тогда после митинга, в котором участвовали местные жители и представители общественной организации Гражданский корпус "Азов", недовольные работой полиции, в частности, по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки, часть участников направились сначала к дому отстраненного от выполнения обязанностей начальника Краснокутского РО НП, выбили там окна, свалили забор и стали бросать "коктейли Молотова". Затем они пошли к дому его заместителя, где действовали аналогично.

1 марта 2019 года следствие открыло материалы уголовного производства всем подозреваемым, в том числе и Ширяеву. Однако до сих пор обвинительные акты не направлены в суд, поскольку подозреваемые и их адвокаты не закончили знакомиться с материалами дела.

Теги: #элеватор #украина #захват #харьков
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