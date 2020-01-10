Ощадбанк продает элеватор в Днепропетровской области за 107 млн грн через OpenMarket

Государственный Ощадбанк (Киев) продает через электронную площадку OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ" элеваторный комплекс вместимостью 84700 куб. м для хранения зерновых культур (Днепропетровская обл.) по стартовой цене 107,65 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы "СЕТАМ" в пятницу, аукцион состоится 16 января. Гарантированный взнос - 5,38 млн грн, шаг аукциона – 1,08 млн грн.

Элеватор находится по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский р-н, с. Личковое, ул.Партизанская. Занимает площадь 2397,42 кв.м.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.