Экономика

13:06 10.01.2020

Ощадбанк продает элеватор в Днепропетровской области за 107 млн грн через OpenMarket

1 мин читать
Ощадбанк продает элеватор в Днепропетровской области за 107 млн грн через OpenMarket

Государственный Ощадбанк (Киев) продает через электронную площадку OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ" элеваторный комплекс вместимостью 84700 куб. м для хранения зерновых культур (Днепропетровская обл.) по стартовой цене 107,65 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы "СЕТАМ" в пятницу, аукцион состоится 16 января. Гарантированный взнос - 5,38 млн грн, шаг аукциона – 1,08 млн грн.

Элеватор находится по адресу: Днепропетровская обл., Магдалиновский р-н, с. Личковое, ул.Партизанская. Занимает площадь 2397,42 кв.м.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #продажа #элеватор #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:14 10.01.2020
Украинцы в 2019 г. продали и купили по $1 млрд валюты онлайн

Украинцы в 2019 г. продали и купили по $1 млрд валюты онлайн

12:10 08.01.2020
Ощадбанк продает завод по изготовлению топливных гранул за 42,95 млн грн через OpenMarket

Ощадбанк продает завод по изготовлению топливных гранул за 42,95 млн грн через OpenMarket

22:15 03.01.2020
Верховная Рада может проголосовать земельную реформу уже 14 января - советник премьера

Верховная Рада может проголосовать земельную реформу уже 14 января - советник премьера

14:24 27.12.2019
Потребность Ощадбанка в докапитализации по плохому макросценарию снижена на 7,1 млрд грн

Потребность Ощадбанка в докапитализации по плохому макросценарию снижена на 7,1 млрд грн

10:36 27.12.2019
Правоохранители подозревают двух сотрудников Ощадбанка в Кировоградской области в присвоении средств пенсионеров и детей-инвалидов

Правоохранители подозревают двух сотрудников Ощадбанка в Кировоградской области в присвоении средств пенсионеров и детей-инвалидов

12:59 26.12.2019
EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

19:23 24.12.2019
Совет финстабильности констатировал умеренные системные риски и ищет пути восстановления платежеспособности ФГВФЛ

Совет финстабильности констатировал умеренные системные риски и ищет пути восстановления платежеспособности ФГВФЛ

17:34 20.12.2019
Ощадбанк начинает финансирование малого и среднего бизнеса на востоке Украины в рамках программы FinancEast

Ощадбанк начинает финансирование малого и среднего бизнеса на востоке Украины в рамках программы FinancEast

14:24 17.12.2019
Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в двух госбанках

Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в двух госбанках

13:56 17.12.2019
НБУ оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн

НБУ оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ может ускорить снижение учетной ставки

Инфляция в Украине в 2019г замедлилась до 4.1% – Госстат

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Операторы ГТС и ПХГ проведут road show по предоставлению услуг транспортировки газа на короткие расстояния - Макогон

Украина оценивает потерю доходов от запуска "Турецкого потока" в $450 млн – глава ОГТСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Формальное выполнение в 2019г цели по инфляции может негативно отразиться на экономике

"Укрспирт" планирует в январе увеличить реализацию спирта почти вдвое

Северный апелляционный хозсуд отклонил апелляцию компании Коломойского на решение о снятии ареста с акций Сбербанка

НБУ может ускорить снижение учетной ставки

Индекс ожиданий деловой активности впервые снизился до 48,6 из 100 в декабре 2019 г.

Ryanair улучшила годовой прогноз прибыли на фоне высокого спроса в новогодние праздники

Цены на нефть завершают неделю снижением впервые с ноября, Brent подешевела до $65,15 за баррель

Украинская делегация примет участие в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии

ПриватБанк оспаривает решение суда о взыскании 21,8 млн грн в пользу НЗФ

Инфляция в Украине в 2019г замедлилась до 4.1% – Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА