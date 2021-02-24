KMZ Industries поставит комплекс оборудования для строящегося в Черниговской области элеватора

KMZ Industries (Карловский машиностроительный завод, KMЗ, Полтавская обл.), ведущий в Украине поставщик комплексных решений для хранения и обработки зерна, заключил контракт с ООО "Пауэр Корн Трейд" (Киев) на комплексное оснащение нового линейного элеватора мощностью 42 тыс. тонн единовременного хранения, который строится в Прилуках (Черниговская обл.).

Согласно пресс-релизу KMZ Industries в среду, в настоящее время уже изготавливается оборудование для первой очереди (всего планируются три очереди строительства): силос на плоском основании общей емкостью хранения 12,635 тыс. куб. м, комплексный барабанный сепаратор мощностью 150 тонна/час, зерносушилка Brice-Baker и транспортное оборудование (цепные транспортеры и нории) производительностью 100 тонна/час.

"Аграрное направление компания-заказчик освоила недавно, а строительство элеватора для нее – вообще новое дело, поэтому здесь важна и наша экспертная помощь. Раньше зерно здесь сушили мобильной сушилкой и продавали продукцию, что называется, с колес, но впоследствии решили, что нуждаются в более мощном стационарном сушильном и очистном оборудовании и современных емкостях для хранения, чтобы работать и с собственным, и с давальческим сырьем", - цитирует пресс-служба руководителя регионального представительства KMZ Industries Владислава Переходько.

В компании не уточняют участников тендера на поставку оборудования, отмечая, что это были и иностранные компании, но КМЗ единственный предложил комплексное решение "под ключ", что стало решающим аргументом при выборе поставщика.

"Поскольку заказчик несколько ограничен в бюджете на строительство такого мощного как для фермерского хозяйства комплекса, его проект сделан "на вырост", с возможностью возведения в несколько очередей. Уже в мае здесь получат первое оборудование и приступят к монтажу – это даст возможность осенью принять зерно первого сезона и начать получать прибыль, которую инвестируют в следующие очереди: в частности, доставят новые силосы для временного хранения зерна, еще одну зерносушилку Brice-Baker", - отмечает Переходько.

KMZ Industries производит cилосы на плоском основании, конусном днище, силосы для хранения муки, шахтные зерносушилки Brice-Baker (британской разработки) и ДСП (украинской разработки), транспортное оборудование (нории, цепные, ленточные и винтовые конвейеры), сепараторы для очистки зерна, монтирует и автоматизирует элеваторное оборудование и технологические процессы на зернохранилищах.

Финотчет предприятия за 2019 год в системе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины отсутствует, а в 2018 году чистый доход вырос на 49,3% к предыдущему году – до 395,18 млн грн, чистая прибыль – на 42%, до 18,25 млн грн.

Dragon Capital Investments Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Томаш Фиала, владеет 100% акций компании.

ООО "Пауэр Корн Трейд", согласно госреестру, зарегистрировано в июле 2019 года, владельцами на паритетных началах являются Роман Ромашко из Прилук и Татьяна Коломиец из Винницкой области. Основной вид деятельности – оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.