Экономика

16:02 31.07.2020

KMZ Industries по итогам 2020г. рассчитывает на рост продаж на 60%

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KMZ Industries по итогам 2020г. рассчитывает на рост продаж на 60%

KMZ Industries ("Карловский машиностроительный завод", Полтавская обл.), ведущий в Украине поставщик комплексных решений для хранения и обработки зерна, по итогам 2020 года рассчитывает на увеличение продаж на 60% по сравнению с 2019 годом, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Однозначно в этом году удастся достичь существенного роста продаж – на 60%. Карантин только существенно сдвинул для основной массы клиентов сроки контрактации: если в обычный сезон основные заказы мы подписываем зимой – в начале весны, то в этом году пик подписаний пришелся на май и июнь, и сейчас, в июле этот процесс продолжается", – сообщили в пресс-службе.

Основной причиной отсутствия падения спроса в KMZ Industries называют высокий уровень нехватки элеваторных мощностей у агрокомпаний, сохраняющаяся высокая рентабельность инвестиций в сферу хранения и переработки зерна.

"Также рост обусловлен тем, что в 2019-м рынок замедлился в связи с президентскими и парламентскими выборами, а в 2020-м восстановился. Можно сделать вывод, что политические процессы вызывают опасения у инвесторов все же больше, чем пандемии", – цитирует пресс-служба генерального директора предприятия Валерию Калашник.

Руководитель предприятия отмечает, что на некоторых заказчиков, уже длительное время присматривающихся к строительству собственного элеватора, также подействовала нестабильность курса гривни и негативные прогнозы по ней – они пришли к KMZ Industries с целью инвестировать существующие средства в производственные активы.

В компании напомнили, что, несмотря на карантин, заводу удалось избежать задержек в цепи поставок импортных комплектующих – европейского оцинкованного металла, приводов, пневматики, аспирационных вентиляторов и пр.

"Помогли долголетние налаженные связи с поставщиками и общая нацеленность выполнить все поставки в срок, несмотря на то, что ряд заводов в Европе останавливались на четыре-шесть недель весной", – объяснила генеральный директор KMZ Industries.

С начала года завод начал работу по 42 проектам, на сегодня в работе 33, остальные уже сданы. Это без учета, начатого в прошлом году масштабного проекта с "Кернел" (поставка 56 усиленных конусных силосов для четырех маслоэкстракционных заводов группы). Помимо этого, реализуется 36 проектов по автоматизации для 24 заказчиков.

"По экспорту в этом году работаем с Молдовой, Беларусью, также активно сотрудничаем с Румынией – только за последнее время поставили оборудование для четырех различных объектов в этой стране, в том числе для нового завода по производству рыбного корма и фабрики по выращиванию птицы", – очертила международное сотрудничство Калашник.

Она также отметила, что сейчас продолжается подписание контрактов с поставкой продукции до конца текущего года.

"Кроме того, существенным дополнительным источником дохода в этом году стало направление монтажей нашего оборудования – прирост по этой услуге превысил 100%: все больше клиентов, попробовав качественный монтаж, отказываются от услуг сторонних "сезонных" бригад, не имеющих достаточного опыта и возможности предоставить гарантию", – добавила Калашник.

Касаясь прогнозов на второе полугодие текущего года, гендиректор KMZ Industries сказала, что по оборудованию до ноября будет "низкий сезон", а с ноября стартует подписание контрактов на следующий год.

"В период низкого сезона на первый план выйдут услуги – монтаж, автоматизация купленного и сервис существующего на объектах оборудования", – сообщила руководитель.

В то же время на заводе констатируют, что COVID принес предприятию, как и всем, ряд проблем – часть клиентов отложили свои планы по расширению, были внедрены ряд санитарных, изолирующих мер, направленных на борьбу с вирусом.

"Но главное – мы остаемся командой оптимистов, ищущих и в такой ситуации и что-то хорошее. Для нас таким стало открытие во время карантина, когда большая часть сотрудников находилась на удаленной работе, что мы не потеряли в эффективности и производительности в решении рабочих задач. Обязательно будем пользоваться полученным опытом в будущем, чтобы иметь гибкость в решении задач, не зависеть от территориального ограничения в подборе кадров, создавать сотрудникам комфортные условия", – резюмировала Калашник.

KMZ Industries производит cилосы на плоском основании, конусном днище, силосы для хранения муки, шахтные зерносушилки Brice-Baker (британской разработки) и ДСП (украинской разработки), транспортное оборудование (нории, цепные, ленточные и винтовые конвейеры), сепараторы для очистки зерна, монтирует и автоматизирует элеваторное оборудование и технологические процессы на зернохранилищах.

Финансовый отчет предприятия за 2019 год в системе НКЦБФР отсутствует, а в 2018 году чистый доход вырос на 49,3% к предыдущему году – до 395,18 млн грн, чистая прибыль – на 42%, до 18,25 млн грн.

Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, предприятием владеет компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Томаш Фиала.

Теги: #kmz_industries #продажи
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