Экономика

17:09 29.04.2021

Производители элеваторного оборудования KMZ Industries и Variant Agro Build объявили о слиянии

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Производители элеваторного оборудования KMZ Industries и Variant Agro Build объявили о слиянии

KMZ Industries, владельцем которого является инвесткомпания Dragon Capital, и компания Variant Agro Build подписали соглашение о слиянии элеваторного направления компании ООО "Вариант Агро Строй" с АО "Карловский машиностроительный завод" (Полтавская обл.).

Согласно пресс-релизу Dragon Capital в четверг, договором предусмотрен переход всех активов элеваторного направления Variant Agro Build к KMZ Industries, завершение процесса слияния ожидается до конца 2021 года.

Стоимость сделки не разглашается.

Объединенная компания будет функционировать от имени АО "Карловский машиностроительный завод", 80% акций которого будут принадлежать Dragon Capital (до слияния владела 100% акций) и 20% - семье Шуфани (до слияния контролировали 100% Variant Agro Build).

Согласно сообщению, производственные мощности объединенной компании позволят изготавливать оборудование для 2 млн тонн хранения в год, а совокупный объем реализации двух бизнесов в этом году может достичь 1 млрд грн.

"Это объединение лучших на рынке команд и продуктов. В результате слияния флагманов рынка объединенная компания станет крупнейшим украинским производителем по объему и возможностями производства, технологической экспертизе и продуктовой линейке. Мы ожидаем, что это соглашение позволит реализовать в полной мере положительный синергетический эффект от объединения", - цитируется в сообщении управляющий директор направления прямых инвестиций Dragon Capital Андрей Носок.

"Украинский элеваторный рынок получил мощный толчок для дальнейшего развития. Мы видим огромные возможности в объединении усилий с KMZ Industries и с большим оптимизмом смотрим на развитие совместного бизнеса", - комментирует сделку совладелец Variant Agro Build Даниил Шуфани.

KMZ Industries (ЧАО "Карловский машзавод") - лидирующий поставщик комплексных решений для отрасли хранения и обработки зерна. Компания является крупнейшим производителем элеваторного оборудования в Украине и производит силосы, зерносушилки, транспортное оборудование и сепараторы. Компания успешно реализовала более 5000 объектов. Производственные мощности компании находятся в г. Карловка Полтавской области

VARIANT AGRO BUILD (ООО "Вариант Агро Строй") входит в украинскую производственную группу "Вариант" из одиннадцати предприятий, которые занимаются обработкой металла и изготовлением оборудования для его обработки. Элеваторный направление компании занимает одно из лидирующих рыночных позиций в Украине.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году и имеет многолетний успешный опыт прямых инвестиций в Украину.

Главой группы является Томаш Фиала.

Теги: #kmz_industries #variant_agro_build #слияние
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