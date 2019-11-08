НБУ рассматривает заявки на слияние нескольких банков - Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает заявки на консолидацию от нескольких небольших украинских банков, сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова на брифинге в Киеве в пятницу.

"Мы видим реальный интерес собственников отдельных небольших украинских банков к консолидации, и заявки на это у нас есть", - сказала она.

По мнению замглавы НБУ, активное объединение обусловлено неконкурентоспособностью отельных банков из-за отсутствия хорошей бизнес-модели. Она также добавила, что консолидированные банки получат преимущество на рынке за счет увеличения капитала путем слияния.