Экономика

19:31 08.11.2019

НБУ рассматривает заявки на слияние нескольких банков - Рожкова

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НБУ рассматривает заявки на слияние нескольких банков - Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает заявки на консолидацию от нескольких небольших украинских банков, сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова на брифинге в Киеве в пятницу.

"Мы видим реальный интерес собственников отдельных небольших украинских банков к консолидации, и заявки на это у нас есть", - сказала она.

По мнению замглавы НБУ, активное объединение обусловлено неконкурентоспособностью отельных банков из-за отсутствия хорошей бизнес-модели. Она также добавила, что консолидированные банки получат преимущество на рынке за счет увеличения капитала путем слияния.

Теги: #нбу #банки #слияние
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