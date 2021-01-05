Экономика

10:18 05.01.2021

Fiat Chrysler и Peugeot планируют завершить слияние в середине января

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Fiat Chrysler и Peugeot планируют завершить слияние в середине января

Итало-американская Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французская PSA Group намерены завершить слияние 16 января текущего года, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Ранее компании планировали закрыть сделку, в результате которой будет создан четвертый крупнейший автопроизводитель в мире, до конца первого квартала 2021 года.

В понедельник акционеры FCA и PSA подавляющим большинством голосов (более 99%) одобрили слияние.

Торги акциями объединенной компании - Stellantis NV - должны начаться в Париже и Милане 18 января, в Нью-Йорке - 19 января.

Акционеры PSA получат по 1,742 акции FCA за каждую акцию французской компании. FCA 15 января выплатит своим акционерам специальные дивиденды общим объемом 2,9 млрд евро ($3,5 млрд), или 1,84 евро на акцию.

Глава PSA Карлос Таварес заявил, что слияние компаний позволит им преодолеть трудности, вызванные пандемией COVID-19, и не отстать от перехода отрасли к производству более высокотехнологичных автомобилей.

"Мы осознаем, что вместе мы будем сильнее, чем по отдельности", - приводит его слова The Wall Street Journal.

Автопроизводители ожидают, что слияние приведет к экономии $6,1 млрд в год, а также позволит им приспособиться к все более жестким мерам регулирования выбросов углекислого газа и инвестировать в развитие гибридных и электрических автомобилей.

Руководители FCA и PSA отмечают, что экономические трудности в связи с пандемией еще больше убедили их в необходимости слияния, которое является крупнейшим в отрасли с 1998 года, пишет WSJ.

Stellantis будет включать 15 брендов. Таварес заявил, что не планирует сокращать их число, однако аналитики считают, что компании будет сложно сохранять индивидуальность каждого бренда, объединяя при этом проектирование и производство в целях экономии.

В Европе, где обе компании имеют значительное присутствие, рыночные условия ухудшаются. Автопроизводители вынуждены выпускать больше гибридных и электрических автомобилей, чтобы не нарушать нормы выбросов. Помимо этого, спрос на автомобили остается сниженным из-за пандемии.

Тем временем в Китае, который является крупнейшим автомобильным рынком в мире, FCA и PSA не смогли завоевать сильные позиции. В 2019 году они продали менее 200 тыс. автомобилей в Китае, или менее 1% от почти 26 млн автомобилей, проданных в стране в тот год.

PSA и FCA объявили о планах слияния в декабре 2019 года. В сентябре прошлого года компании изменили условия сделки из-за изменения обстоятельств в связи с пандемией. FCA и PSA получили одобрение Европейского союза на сделку в конце декабря.

Теги: #psa #слияние #fiat
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