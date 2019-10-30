Экономика

09:31 30.10.2019

Peugeot и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

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Автопроизводители Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и Groupe PSA (производит автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall) подтвердили переговоры о слиянии.

Обе компании обнародовали практически идентичные короткие пресс-релизы, в которых говорится, что переговоры нацелены на создание "одной из крупнейших в мире групп в сфере мобильности".

Ранее о переговорах со ссылкой на информированные источники сообщил The Wall Street Journal. По словам источников, компании обсуждают слияние равных в виде обмена акциями. Гендиректором объединенной компании может стать CEO PSA Карлос Таварес, председателем совета директоров - занимающий аналогичную должность в FCA Джон Элкан.

Совокупная капитализация FCA и PSA составляет около $46 млрд. В прошлом году компании совместно продали 8,7 млн автомобилей, что является четвертым показателем в отрасли. Большие продажи зафиксировали только концерн Volkswagen и альянс Nissan-Renault-Mitsubishi (по 10,8 млн) и японская Toyota Motor (10,6 млн).

Интерес двух компаний к слиянию подчеркивает общую тенденцию к консолидации в автомобильной отрасли, поскольку более крупным компаниям проще сокращать расходы и вести разработки в таких перспективных, но затратных сферах, как электромобили и самоуправляемые автомобили.

Минувшим летом FCA рассматривал слияние с главным французским конкурентом PSA, группой Renault SA, однако переговоры завершились безрезультатно. Источники WSJ сообщали, что причиной провала переговоров могла стать позиция властей Франции и отсутствие поддержки со стороны Nissan Motor, партнера Renault по альянсу.

Теги: #планы #слияние #fiat_chrysler #peugeot
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