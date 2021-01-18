Экономика

09:29 18.01.2021

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по созданию объединенной компании Stellantis

2 мин читать

Итало-американская Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французская PSA Group в субботу закрыли сделку по слиянию, в результате которого был создан один из крупнейших автопроизводителей в мире - Stellantis NV.

Как сообщается в пресс-релизе Stellantis, торги акциями компании под тикером "STLA" начнутся в Париже и Милане 18 января, в Нью-Йорке - 19 января.

Согласно данным за 2019 год, компания является третьим крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж, пишет The Wall Street Journal. Капитализация FCA и PSA вместе взятых составляла более $51 млрд на закрытие торгов в пятницу.

PSA и FCA договорились о слиянии в декабре 2019 года. В сентябре прошлого года компании изменили условия сделки из-за изменения обстоятельств в связи с пандемией. Акционеры PSA и FCA одобрили слияние в начале января текущего года.

Объединенную компанию возглавил Карлос Таварес, который ранее являлся генеральным директором PSA. Как отмечает WSJ, одной из основных задач Тавареса является интеграция производства двух компаний, имеющих около 50 заводов в мире. По данным LMC Automotive, многие предприятия имеют низкую степень загрузки производственных мощностей.

Помимо этого, главе Stellantis предстоит укрепить позиции компании в Китае, где доля FCA и PSA вместе взятых составляла в прошлом году менее 1% от общих продаж, а также решить проблему убыточности операций Fiat Chrysler в Европе.

Stellantis сталкивается с необходимостью инвестировать в разработку электромобилей, чтобы не отставать от других представителей отрасли, включая General Motors Co. (SPB: GM), которая планирует потратить $27 млрд до 2025 года на производство электрических и самоуправляемых автомобилей.

Stellantis рассчитывает направить на развитие новых технологий значительную часть средств, сэкономленных благодаря слиянию. Ожидается, что экономия будет составлять $6 млрд в год. Однако сначала автопроизводителю необходимо решить проблему дублирования производственных операций и модельного ряда, при этом не закрывая заводы и не отказываясь от брендов, как обещало руководство объединившихся компаний. По мнению аналитиков, эта задача может оказаться непростой в условиях снижения спроса из-за пандемии.

Теги: #peugeot #stellantis #fiat
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:18 05.01.2021
Fiat Chrysler и Peugeot планируют завершить слияние в середине января

Fiat Chrysler и Peugeot планируют завершить слияние в середине января

09:31 30.10.2019
Peugeot и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Peugeot и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

14:21 29.11.2018
Fiat вложит EUR5 млрд в оживление итальянского автопрома

Fiat вложит EUR5 млрд в оживление итальянского автопрома

13:15 25.07.2018
Бывший глава FCA Серджио Маркьонне скончался

Бывший глава FCA Серджио Маркьонне скончался

10:25 19.06.2018
Финдиректор Peugeot займет аналогичную должность в фармкомпании Sanofi

Финдиректор Peugeot займет аналогичную должность в фармкомпании Sanofi

09:56 19.06.2018
Peugeot назначила нового финансового директора

Peugeot назначила нового финансового директора

11:15 05.06.2018
PSA прекращает деятельность в Иране из-за угрозы американских санкций

PSA прекращает деятельность в Иране из-за угрозы американских санкций

16:51 30.05.2018
Peugeot планирует увеличить производство внедорожников в Европе

Peugeot планирует увеличить производство внедорожников в Европе

15:52 23.04.2018
АИС открыла автоцентры Peugeot и Citroën в Чернигове

АИС открыла автоцентры Peugeot и Citroën в Чернигове

11:36 18.01.2018
Peugeot к 2025г. полностью перейдет на электромобили и гибриды

Peugeot к 2025г. полностью перейдет на электромобили и гибриды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Энергоатом" направит большую часть полученных от "ГарПока" 5,1 млрд грн на расчеты с Westinghouse и другими поставщиками

Для группы РГК на рынке газа наступает переломный момент – Витренко

Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

Пенсионный фонд завершил 2020г. с дефицитом 13,2 млрд грн

Необходимость в "веерных отключениях" электроэнергии в Украине отсутствует - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

"Энергоатом" направит большую часть полученных от "ГарПока" 5,1 млрд грн на расчеты с Westinghouse и другими поставщиками

Crown Agents получит оплату за услуги по закупке вакцин в размере операционных расходов после выполнения условий

Украина с 18 января подключит к работе газомазутные блоки ТЭС – глава Минэнерго

МХП намерен взять в аренду логистический центр "Арктика" Dragon Capital под Киевом

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти в 1,6 раза

Нацбанк на неделе купил $20 млн

Минторговли США добавило китайского инвестора "Мотор Сичи" Skyrizon в ограничительный перечень MEU

В "Слуге народа" рассчитывают, что Рада сможет рассмотреть законопроект про "малые облгазы" в конце января

Гослессагентство инициирует создание фонда лесопромышленных стартапов

НКРЭКУ предписала "ГарПоку" направить 50% привлеченных "Укрэнерго" 10,25 млрд грн кредитов госбанков на расчеты с "Энергоатомом"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА