Экономика

14:21 29.11.2018

Fiat вложит EUR5 млрд в оживление итальянского автопрома

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Fiat вложит EUR5 млрд в оживление итальянского автопрома

Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) вложит 5 млрд евро до конца 2022 года в модернизацию заводов автоконцерна в Италии с целью производить больше внедорожников и электромобилей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, эти инвестиции пойдут на обеспечение выпуск компактных внедорожников Alfa Romeo на заводе Fiat в Помильяно - родном городе вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо. В Турине они позволят производить Fiat 500 с электрическим приводом.

Кроме того, на юге Италии будет выпускаться вторая модель под брендом Jeep.

FCA отказалась комментировать материал Bloomberg.

Акции компании подорожали на 0,3% на торгах в Милане в четверг.

Теги: #италия #автопром #fiat
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