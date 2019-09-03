События

09:41 03.09.2019

Два пустых зерносклада ГПЗКУ сгорели ночью на территории Староконстантиновского элеватора

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Два пустых зерносклада ГПЗКУ сгорели ночью на территории Староконстантиновского элеватора

Во вторник ночью в г.Староконстантинов (Хмельницкая обл.) на территории Староконстантиновского элеватора ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) загорелись два зерносклада, вследствие чего оба здания были уничтожены огнем, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Согласно обнародованному во вторник утром на сайте ГСЧС Украины сообщению, пожар возник в 03.56. В 05.40 подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

"Огнем уничтожено 2 пустых зерносклада на площади 1,1 тыс. м кв, спасены 3 рядом расположенных склада", - информируют в Службе.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

Теги: #элеватор #пожар #гпзку
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