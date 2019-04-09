Экономика

10:28 09.04.2019

"Астарта" купила элеватор в Хмельницкой обл. за EUR4,6 млн

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"Астарта" купила элеватор в Хмельницкой обл. за EUR4,6 млн

Агрохолдинг "Астарта" завершил сделку по покупке элеватора в г.Красилове Хмельницкой области за EUR4,6 млн (143 млн грн), сообщается в годовом отчете компании, обнародованном на Варшавской фондовой бирже.

Согласно отчету, компания завершила сделку по приобретению элеватора 20 марта 2019 года.

Как сообщалось, "Астарта" получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на покупку элеватора у ООО "Украинские Ресурсы" мощностью 62 тыс. тонн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "Украинских Ресурсов" является Егор Железов. В основателях указана компания "Миррор Имидж Холдингз Лимитед" (Британские Виргинские о-ва). Компания занимается финансовым лизингом и неспециализированной оптовой торговлей.

В 2018 году "Астарта" построила три элеватора общей мощностью 230 тыс. тонн.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в пяти областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 27 тыс. голов КРС, семь элеваторов и биогазовый комплекс. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Агрохолдинг "Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получил чистый убыток EUR21,11 млн, связывая ухудшение финансовых показателей с неблагоприятной конъюнктурой как на рынке сахара, так и на рынке зерновых. Выручка в 2018 году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.

Теги: #астарта #хмельницкая_область #покупка #украина #элеватор
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