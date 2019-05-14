Прокуратура вернула в госсобственность элеватор в Харькове стоимостью почти 200 млн грн

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск заместителя прокурора области о возвращении в собственность государства имущественного комплекса элеватора общей площадью около 12 тыс.кв. м. стоимостью почти 200 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в 2016 году один из частных нотариусов принял решение о государственной регистрации права частной собственности на элеватор за публичным акционерным обществом.

"Изменение формы собственности этого имущества из государственной в любую другую противоречит требованиям законодательства, поскольку элеватор входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации и корпоратизации. С целью возвращения комбината хлебопродуктов государству прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным и отмене указанного решения нотариуса и признании права собственности на элеватор за Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. Суд удовлетворил исковые требования", - говорится в сообщении.

Сейчас судебное решение выполнено в полном объеме, право государственной собственности на элеватор, расположенный в Харькове, зарегистрировано за профильным министерством.