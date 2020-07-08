Позиция украинской стороны о возможности открытия 2 новых КПВВ в Луганской области в течение 4 месяцев получила поддержку на заседании ТКГ – ОП

На заседании Трехсторонней контактной группы в среду украинская делегация подчеркнула необходимость и готовность со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ для решения гуманитарных вопросов, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны.

"Поддержку нашла позиция украинской делегации о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ.

Также во время заседания ТКГ был в очередной раз поднят вопрос экологической безопасности на Донбассе.