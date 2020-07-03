Супруга президента Елена Зеленская преодолела COVID-19, продолжит лечение от двусторонней пневмонии дома

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская выздоровела после перенесенного COVID-19 и в пятницу выписалась из больницы, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - указывается в сообщении в Facebook.

Информацию о выздоровлении жены подтвердил также президент Украины. "Елена преодолела Covid19! Наконец сегодня вечером вся семья будет за одним столом", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, 12 июня ПЦР-обследование выявило у первой леди коронавирус. Ей был установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония".

16 июня супругу президента госпитализировали в одну из больниц Киева.