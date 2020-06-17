Под зданием ОПУ проходят альтернативные митинги "Партии Шария" и "Демсокиры"

Под зданием Офиса президента Украины в среду проходят акции "Партии Шария" и ее сторонников, и инициированный "Демократической сокирой" митинг "патриотических организаций".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду на ул.Банковой собралось несколько сотен активистов и сторонников "Партии Шария", которые недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, они считают, что полиция бездействует в реакции на агрессию по отношению к участниками акций протеста 11 и 12 июня, связанных с судом над активистом Сергеем Стерненко.

"Демократическая сокира" и ряд других организаций проводят акцию "морализаторская беседа на тему "Киев - украинский город".

К месту проведения акции привлечены значительные силы полиции и Национальной гвардии для усиленного дежурства.