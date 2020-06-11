Береговский и Болградский районы будут существовать исключительно в составе Украины - Кулеба

Береговский и Болградский районы давно существуют в составе Украины и будут существовать исключительно в составе Украины, а вопрос о национальных автономиях на территории Украины на данный момент не есть на повестке дня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хочу сразу внести ясность для всех телезрителей: Береговский район давно и счастливо существует в составе Украины... И Болградский район давно и счастливо существует в составе Украины. И будут существовать исключительно в составе Украины оба этих района. И вопрос о каких-то национальных автономиях на территории Украины на данный момент не есть на повестке дня, и я не вижу, как они могут на этой повестке дня появиться", - сказал он в эфире программы "Право на власть" в четверг.

Кулеба подчеркнул, что заданием является нормализировать отношения с Венгрией без пересечения "красных линий", которые есть у Украины, разблокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на наивысшем уровне, которая была заблокирована Венгрией после принятия закона об образовании, а также договориться о совместных инвестиционных и инфраструктурных проектах на территории Закарпатской области, "когда украинские деньги и венгерские деньги будут сходиться и делать этот край успешным".

"Никаких специальных тайных задач передо мной не ставилось. Никаких тайных договоренностей мы не достигли", - подчеркнул министр, говоря о своем визите в Будапешт 29 мая.

Он напомнил, что во время визита было подписано соглашение о кредите на строительство дороги на Закарпатье. Также главы МИД Украины и Венгрии Кулеба и Сийярто договорились о том, что в промежутке времени между его визитом в Будапешт и июлем, когда, возможно, состоится визит премьер-министра Венгрии в Киев, будет проведено заседание трех межправительственных комиссий, в рамках которых стороны попробуют устранить противоречия. Также Кулеба передал проект украинского меморандума, который планируется подписать между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Виктором Орбаном, где будет урегулирован целый комплекс вопросов двусторонних отношений.

"Ни в одном из этих элементов, ни в одном из этих пунктов тема существования Береговского района не была предметом каких-то договоренностей", - отметил глава МИД.