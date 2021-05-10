События

04:27 10.05.2021

На Закарпатье СБУ разоблачила трех луганчан, которые расклеивали листовки с угрозами венграм

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Служба безопасности Украины разоблачили трех человек, которые расклеивали в Берегово на Закарпатье листовки с угрозами венграм. Им объявили подозрение в разжигании национальной вражды, сообщил пресс-центр СБУ.

"Ими оказались три человека, двое из которых - переселенцы с м. Луганськ. Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $500", - говорится в сообщении.

Отмечается, фигуранты расклеивали листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в Берегово. Чтобы предоставить "особую окраску" этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников.

Правоохранители установили, что на платежную карту одного из злоумышленников были перечислены средства в российских рублях (около $500).

Следователи провели обыски по местам жительства и задержания фигурантов по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса. Всем трем фигурантам сообщили о о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Теги: #венгры #украина #листовки #берегово
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