Политика

12:22 30.09.2020

Только 16,6% украинцев поддерживают решение властей об укрупнении районов, 21% ничего о нем не знают - соцопрос

1 мин читать
Только 16,6% украинцев поддерживают решение властей об укрупнении районов, 21% ничего о нем не знают - соцопрос

 Комментируя решение правительства и Верховной Рады об укрупнении районов, 21% украинцев заявили, что ничего не знают об этом. О своей поддержке принятых изменений сообщили 16,6%, свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

В частности, на вопрос, известно ли респондентам о решении правительства и Верховной Рады об укрупнении районов, 28,8% ответили, что известно и они знают какие районы будут в их области, 47,6% отметили, что известно, но в общих чертах, 21% - не слышали о таких решениях, 2,6% затруднились ответить.

На вопрос, поддерживают ли опрошенные решение правительства и Верховной Рады об укрупнении районов, 5% ответили, что полностью поддерживают, 11,6% - частично поддерживают, 36,2% - не знают, так как надо посмотреть на реализацию этого решения, 8,2% - частично не поддерживают, 22,1% - полностью не поддерживают, а 17% затруднились ответить.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов возрастом от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов за выборкой, которая представляет взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #районы #реформа #соцопрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:10 28.09.2020
Большинство жителей Мариуполя готовы поддержать на выборах действующего мэра – опрос "Рейтинга"

Большинство жителей Мариуполя готовы поддержать на выборах действующего мэра – опрос "Рейтинга"

14:12 24.09.2020
Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

06:39 22.09.2020
Итальянцы на референдуме высказались за сокращение количества мест в парламенте

Итальянцы на референдуме высказались за сокращение количества мест в парламенте

12:35 21.09.2020
Украина не проявит свой потенциал, если в стране не будет надежной судебной системы - посол Франции

Украина не проявит свой потенциал, если в стране не будет надежной судебной системы - посол Франции

12:02 21.09.2020
За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко 13,3% - соцопрос

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко 13,3% - соцопрос

11:57 21.09.2020
На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 21,5% украинцев, "Евросолидарность" – 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батькивщину" – 8,7% - соцопрос

На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 21,5% украинцев, "Евросолидарность" – 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батькивщину" – 8,7% - соцопрос

15:25 17.09.2020
Рада отправила на повторное 1-е чтение изменения, регулирующие деятельность местных органов власти в связи с укрупнением районов

Рада отправила на повторное 1-е чтение изменения, регулирующие деятельность местных органов власти в связи с укрупнением районов

12:13 17.09.2020
43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы – опрос

43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы – опрос

11:58 16.09.2020
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, Бойко опережает Порошенко - соцопрос

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, Бойко опережает Порошенко - соцопрос

14:30 09.09.2020
Треть взрослого населения крупных городов Украины употребляют табачные изделия – соцопрос

Треть взрослого населения крупных городов Украины употребляют табачные изделия – соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

Лубкивский может стать спикером украинской делегации в ТКГ - Качура

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

Почти треть украинцев считает, что из-за децентрализации вся власть оказалась в руках местных "князьков" - соцопрос

После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

Лубкивский может стать спикером украинской делегации в ТКГ - Качура

Большинство американцев сочли Байдена победителем по итогам дебатов с Трампом - опрос

Заседание фракции "Слуга народа" вблизи линии разграничения позволит нардепам оценить, какие законопроекты нужно принять - Качура

Проект постановления об увольнения Фокина из ТКГ будет внесен в Раду до конца дня – нардеп Лозинский

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

Позорными и грязными назвали комментаторы CNN первые дебаты кандидатов в президенты США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА