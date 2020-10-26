Действующий мэр Берегово Бабяк заявляет о победе на местных выборах с результатом 72%

Действующий мэр г.Берегово Закарпатской области Золтан Бабяк заявляет, что получил 72% голосов избирателей на прошедших в воскресенье первых выборах главы Береговской объединенной территориальной громады после прошедшей в регионе административно-территориальной реформы.

"Спасибо вам за вашу поддержку! На первых выборах на главу Береговской ОТГ голосовали 13 209 избирателей. В итоге я получил 10 109 голосов, то есть 72%. Спасибо каждому за доверие", - написал Бабяк на своей странице в Facebook на украинском и венгерском языках.

Ранее, утром 25 октября, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах КМКС "Партия венгров Украины", а также действующего городского голову Берегово Золтана Бабяка. Также он сообщил, что жители Закарпатья, находящиеся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что официальный Будапешт этим "нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы".