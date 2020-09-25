События

16:07 25.09.2020

Строительство комплексной больницы в Берегово завершится в 2021г - Зеленский

1 мин читать
Строительство комплексной больницы в Берегово завершится в 2021г - Зеленский

 Строительство комплексной больницы в Берегово завершится в 2021 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

"Мы были также в Берегово. Для нас и политически, и геополитически очень важно было вкладывать деньги. И уже в следующем году мы завершим строительство в Берегово комплексной большой больницы. Мы знаем, что венгры - наши соседи, и надо находить взаимопонимание, надо находить всегда диалог. Но для нас важно, что мы строим больницы там, рядом с нашими соседями, мы вкладываем деньги в Украину, а не только, как говорят, Венгрия думает о Закарпатье", - сказал президент на пресс-брифинге в Закарпатской области в пятницу.

Теги: #зеленский #закарпатье #берегово
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 25.09.2020
Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

15:31 25.09.2020
На Закарпатье через 2-3 года построят новый аэропорт - Зеленский

На Закарпатье через 2-3 года построят новый аэропорт - Зеленский

12:54 25.09.2020
Зеленский пообещал масштабную реставрацию замков, музеев и других объектов культурного наследия на Закарпатье в 2021г

Зеленский пообещал масштабную реставрацию замков, музеев и других объектов культурного наследия на Закарпатье в 2021г

00:42 25.09.2020
Зеленский заявил о необходимости реконструкции пункта пропуска в Закарпатской области

Зеленский заявил о необходимости реконструкции пункта пропуска в Закарпатской области

20:06 24.09.2020
Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область

Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область

17:58 24.09.2020
Зеленского в пятницу ожидают в Закарпатской области

Зеленского в пятницу ожидают в Закарпатской области

17:33 24.09.2020
Визит Зеленского в Беларусь в октябре для участия в Форуме регионов отменен

Визит Зеленского в Беларусь в октябре для участия в Форуме регионов отменен

15:35 24.09.2020
Зеленский и премьер Словакии обсудили расширение сотрудничества двух стран в сфере двусторонней торговли, транспорта и энергетики

Зеленский и премьер Словакии обсудили расширение сотрудничества двух стран в сфере двусторонней торговли, транспорта и энергетики

14:26 24.09.2020
В Украине сейчас вторая волна Covid-19 – Зеленский

В Украине сейчас вторая волна Covid-19 – Зеленский

14:10 24.09.2020
Украинско-словацкий меморандум о сотрудничестве в сфере комбинированных ж/д-перевозок позволит продолжить реализацию этого проекта по маршруту Азия-Европа – Зеленский

Украинско-словацкий меморандум о сотрудничестве в сфере комбинированных ж/д-перевозок позволит продолжить реализацию этого проекта по маршруту Азия-Европа – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КС поступило представление Верховного суда с просьбой разъяснить, можно ли привлекать президента Украины к административной ответственности

Вопрос очередей на границе Украины будет решен путем открытия дополнительных КПП - Зеленский

При внедрении амнистии следует учитывать процессы мирного урегулирования и международный контроль - эксперты

Во временно оккупированном Крыму силовики РФ задержали 22-летнего жителя Одесской области – прокуратура АРК

Кабмин не намерен продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев после 28 сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Полного перекрытия движения по мосту Патона в Киеве в ходе его реконструкции не будет – Кличко

В КС поступило представление Верховного суда с просьбой разъяснить, можно ли привлекать президента Украины к административной ответственности

Шкарлет: не стоит использовать несчастный случай с 12-летней школьницей в Кривом Роге для политического пиара

В акватории Азовского моря пограничники обнаружили браконьерские сети, в которых попал дельфин - Госпогранслужба

При внедрении амнистии следует учитывать процессы мирного урегулирования и международный контроль - эксперты

Во временно оккупированном Крыму силовики РФ задержали 22-летнего жителя Одесской области – прокуратура АРК

Tesco после введения новых карантинных мер в Великобритании ограничил продажи туалетной бумаги и макарон

Страны-соседи Украины, помимо Венгрии и Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Кабмин не намерен продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев после 28 сентября

В центре Харькова неизвестные ранили женщину и угнали ее авто - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА