Строительство комплексной больницы в Берегово завершится в 2021г - Зеленский

Строительство комплексной больницы в Берегово завершится в 2021 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

"Мы были также в Берегово. Для нас и политически, и геополитически очень важно было вкладывать деньги. И уже в следующем году мы завершим строительство в Берегово комплексной большой больницы. Мы знаем, что венгры - наши соседи, и надо находить взаимопонимание, надо находить всегда диалог. Но для нас важно, что мы строим больницы там, рядом с нашими соседями, мы вкладываем деньги в Украину, а не только, как говорят, Венгрия думает о Закарпатье", - сказал президент на пресс-брифинге в Закарпатской области в пятницу.