Сеть "Опора" создала карту новых районов и громад Украины

Гражданская сеть "Опора" разработала интерактивную карту Украины, на которой отображаются границы новых районов и громад, а также доступна информация о количестве избирателей и типах избирательных систем, действующих на местных выборах 2020 года.

Карту можно посмотреть по ссылке: https://www.oporaua.org/longrid/map_2020.html, сообщается на сайте "Опоры".

В сети напомнили, что в Украине продолжается реформирование местного самоуправления и территориальной организации власти, в частности, изменилось административно-территориальное устройство. В июле Верховная Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. Кроме того, в пределах каждой области созданы территориальные громады. Всего на карте Украины, кроме территории Крыма, - 1470 громад.

На предложенной карте можно увидеть, сколько новых районов образовано в каждой области и их пределы. Распределение по районам можно увидеть при увеличении карты, для отображения информации о громаде необходимо больше масштабировать карту.

Щелкнув на определенную область / район / громаду, можно просмотреть информацию: о количестве избирателей (по состоянию на 31 августа); о приросте количества избирателей в результате процедуры изменения избирательного адреса; о типе избирательной системы, по которой избираются депутаты соответствующего совета или глава громады. Кроме того, доступны сведения о количестве депутатских мандатов в соответствующем совете; о сумме денежного залога; о зарегистрированных кандидатов (ожидается).

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.