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21:15 28.05.2020

Домашний арест экс-нардепа Микитася заменен на арест с правом залога в 100 млн грн

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Домашний арест экс-нардепа Микитася заменен на арест с правом залога в 100 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и изменила меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю по делу о завладении квартирами Национальной гвардии Украины.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП Алексея Скибенко и своим решением отменил постановление следственного судьи от 14 мая 2020 года. По решению судьи Апелляционной палаты ВАКС к экс-нардепу применена новая мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога", - сообщает пресс-служба САП, не называя фамилии экс-нардепа.

В то же время, из обстоятельств дела следует, что речь идет именно о Микитасе.

Как сообщалось, 14 мая ВАСК избрал Микитасю меру пересечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца, тогда как прокуратура просила ВАКС избрать Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн грн.

Ранее сообщалось, что досудебное расследование в уголовном производстве о незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн завершено, защите подозреваемых, среди которых бывший народный депутат и экс-командующий Нацгвардии, предоставлены материалы дела для ознакомления.

После заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года САП согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

2 октября 2019 года НАБУ и САП уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася.

21 января 2010 года прокуроры САП уведомили экс-заместителя президента госкорпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша в подозрении в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

Теги: #арест #вакс #микитась
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