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01:37 16.05.2020

Трамп сообщил о разработке в США самой быстрой в мире ракеты

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Трамп сообщил о разработке в США самой быстрой в мире ракеты

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США в данный момент ведут работы над ракетой, которая будет летать в 17 раз быстрее, чем имеющиеся сейчас ракеты.
"Мы называем ее "супер-пупер" ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас", - сказал Трамп в Белом доме.
По его словам, в то же время Россия располагает ракетами в 5 раз быстрее обычных, а Китай ведет разработки над ракетами, способными двигаться в 5 - 6 раз быстрее, чем имеющиеся модели. Не уточнив, какие именно ракеты он имеет в виду, Трамп подчеркнул, что разрабатываемая США ракета является самой быстрой в мире.
При этом он подчеркнул, что США не имеют иного выхода ввиду наличия у них "соперников".
В начале февраля этого года стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает в 2021 финансовом году истратить $3,2 млрд на продолжение разработки гиперзвуковых ракет.
Во второй половине марта Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука.

Теги: #ракета #сша #трамп #разработка
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