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20:13 27.04.2020

Украина может рассчитывать лишь на одну программу МВФ – EFF или RFI – экс-глава Минфина

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Украина может рассчитывать лишь на одну программу МВФ – EFF или RFI – экс-глава Минфина

Украина может получить от Международного валютного фонда либо от $5,5 млрд до $8 млрд по программе расширенного финансирования EFF, либо $1,4 млрд через инструмент быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI), объединение этих программ невозможно, заявил экс-министр финансов Игорь Уманский.

"Украина официально обратилась к МВФ за новой программой. Наличие двух программ невозможно. Либо же мы получаем программу EFF в увеличенном размере, $8 млрд, … либо мы отказываемся от программы EFF и обращаемся по программе коронавируса … $1,4 млрд", – сказал он в интервью изданию "Страна.ua" в понедельник.

Уманский пояснил, что программа по коронавирусу (RFI) имеет такие же условия возврата и ставку, что и программа EFF, а на другие инструменты помощи от Фонда могут рассчитывать лишь самые бедные страны, к которым Украина не относится.

По его словам, "правительство играется" в попытку объединить две программы, хотя это невозможно.

Экс-министр отметил, что в случае провала "банковского" закона, являющегося условием предоставления EFF, Украине нужно будет обращаться к МВФ по программе COVID. "Но, в любом случае, принять решение нужно до середины мая. Иначе нет ликвидности казначейства. А Нацбанк занял позицию, что они не будут оказывать поддержку ликвидности бюджета", – подчеркнул Уманский.

Он также отметил, что у Минфина нет возможности выйти на внешние рынки до того, как решится вопрос с МВФ.

Как сообщалось, Уманский был назначен на пост главы Минфина 4 марта 2020 года, а 30 марта Верховная Рада уволила его с этой должности и назначила со второй попытки экс-замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента Сергея Марченко.

Марченко в понедельник сообщил, что Украина ожидает в 2020 году два транша от МВФ по программе EFF $1,75 млрд и обсуждает возможность увеличения суммы этих траншей, однако по программам по борьбе с коронавирусом переговоров не ведет.

Теги: #уманский
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