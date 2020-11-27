Экс-советнику руководителя Офиса президента Уманскому были предоставлены возможности доносить любую информацию руководству государства – Ермак

У подавшего в отставку советника руководителя Офиса президента Украины Игоря Уманского были все возможности доносить любую информацию руководству государства, отмечает глава ОП Андрей Ермак.

"Сегодня я встретился со своим бывшим советником Игорем Уманским. Сказал ему следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции - это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды. Также я повторил то, что сказал ему по телефону раньше – считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочитать об этом в Интернете", - написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Ермак указал, что уважает Уманского как профессионала и аналитика, и именно поэтому пригласил его присоединиться к команде Офиса президента в качестве советника.

"За последние месяцы в Офисе президента Украины было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. У него была абсолютная свобода и все возможности для этого. Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию руководству государства, правительству и правоохранительной системе. И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас", - подчеркнул он.

Ермак пожелал Уманскому удачи с его новыми проектами и надеется, что его экс-советник "возьмет вектор на конструктивность, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы преодолеть коррупцию в Украине".

Уманский был назначен на пост главы Минфина 4 марта 2020 года, а 30 марта Верховная Рада уволила его с этой должности.

Руководитель Офиса президента 22 апреля 2020 года сообщил, что освобожденный от должности министра финансов Уманский назначен его официальным советником, он будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.

12 ноября Уманский сообщил, что подал в отставку с должности советника главы Офиса президента.

Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 гг. в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 гг. в команде министра Натальи Яресько.