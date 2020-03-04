Политика

19:54 04.03.2020

Минфин Украины возглавил Игорь Уманский

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Минфин Украины возглавил Игорь Уманский

Верховная Рада поддержала назначение Игоря Уманского министром финансов Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

Уманский в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет (экономист, магистр делового администрирования), после чего пошел на госслужбу – стал ведущим главным специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестсотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции.

После работы в Нацагентстве стал экспертом вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики – 1998-2000 годы. Затем занимал должности руководителя департамента структурной политики Министерства экономики, заместителя госсекретаря министерства по вопросам евроинтеграции.

В 2004-2005 годах был директором департамента работы с проблемными банками в НБУ, затем его назначили замглавы правления "Укртранснафты".

Помимо этого, Уманский был заместителем главы правления Государственного ипотечного учреждения, затем работал на той же должности в Государственном агентстве по инвестициям и инновациям.

Теги: #уманский #кабмин
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