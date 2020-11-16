"Укравтодор" отвергает обвинения в растрате средств из спецфонда COVID-19

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отвергает обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского в растрате средств из "ковидного" фонда.

"Укравтодор" на своей странице в Facebook, в частности, заявил, что впервые в истории Украины тендерная документация прописана не под конкретных подрядчиков, а под компании, которые имеют соответствующий опыт, материально-техническое обеспечение, сотрудников, возможности финансового обеспечения тендера.

"Текст методологических рекомендаций закупок "Укравтодора" разрабатывала рабочая группа при Минстерстве развития экономики. В составе рабочей группы были представлены крупнейшие общественные организации, представители государственных учреждений и бизнеса (...) В 2020 году это позволило привлечь к работам на объектах "Большой стройки" более 60 компаний", - подчеркнули в агентстве.

По его данным, по состоянию на 13 ноября 2020 года, 20 подрядчиков "Укравтодора" выполняют контракты стоимостью более 1 млрд грн. В частности, компании: ООО "Автомагистраль-Юг", ONUR, ООО "Ростдорстрой", ООО "ПБС", ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада", ООО "Техно-Строй-Центр", ООО "Дорожное строительство "Альтком", ООО "ШБУ -77", ЧАО "Хмельницкое ШБУ № 56", Строительно-монтажный трест (Беларусь), ООО "СлавДорСтрой", ООО" Энергетическо-дорожное строительство", AzVirt MMC, ООО "Березивкаагрошляхбуд", ООО "ШРБУ-48", ООО "Луцкавтодор-сервис", ООО "СТЛ+М", ООО "Автомагистраль", ÖZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, ООО "Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями "УПС".

"Как видим – 20 подрядчиков, которые выполняют контракты стоимостью более 1 млрд грн никак не соответствуют обвинению в "картеле" для шести игроков рынка", - подчеркнули в агентстве.

"Укравтодор" также раскритиковал подсчеты Уманского по растрате средств из "ковидного" фонда.

"Специфика дорожных тендеров отличается от закупки нематериалоемких услуг. 70-80% стоимости тендера - это материалы. Еще 5% - фонд оплаты труда. То есть выполнить услуги и одновременно забрать оттуда даже 20% (не говоря уже о 40% дисконта для субподрядчиков) - невозможно. Манипуляция о 40% или даже 100% откатов могла срабатывать в начале дорожного сезона, когда только происходили закупки. Однако не тогда, когда на финише выполнение плана почти 4 тыс. км государственных дорог", - указано в сообщении.

Кроме того, агентство отметило, что направление дополнительного бюджетного финансирования на дорожное строительство в размере 35 млрд грн планировалось с января 2020 года.

"Это было публично представлено - эти средства ожидалось получить от "Нафтогаза" (который их выиграл в Стокгольмском суде у "Газпрома"). Позже не без участия господина Уманского был использован механизм спецфонда, к которому в том числе попали деньги "Нафтогаза". Позже "Укравтодор" смог получить средства на обновление дорог, как это и планировалось в начале года, и не напрямую от "Нафтогаза", а через механизм спецфонда", - подчеркнули в "Укравтодоре".

"Приглашаем господина Уманского лично проинспектировать 4 тыс. км уже обновленных дорог и пообщаться с людьми, которые годами не видели надлежащей инфраструктуры", - подытожили в агентстве.

Ранее экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что с начала "Большой стройки" изменились требования к тендерной документации, которым отвечают только шесть компаний. Они, по его словам, перепродают субподрядчикам подряды с дисконтом 30-40%.

"Если сложить все тендеры этой "гнусной шестерки" и вычислить эти "дисконты" - имеем (кто-то имеет!) около 36 млрд грн - именно такую сумму получил дополнительно Автодор из ковидного фонда на "Большую стройку". То есть, без этих "шаловливых ручек" можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать "грязными ручками" ковидний фонд, оставляя ресурса больных людей и больную экономику. Но есть факт - ковидний фонд искусственно потратили. Средства исчезли. Но где-то появились?", - написал он на своей странице в Facebook.