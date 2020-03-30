Рада уволила Уманского с должности министра финансов
Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов 249-голосами при необходимых 226 голосах.
Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов 249-голосами при необходимых 226 голосах.
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