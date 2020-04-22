Уманский в качестве советника главы Офиса президента будет разбираться со схемами на таможне и в налоговой – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что недавно освобожденный от должности министра финансов Украины Игорь Уманский назначен его официальным советником, он будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.

"Команда Владимира Зеленского настроена на жесткую борьбу с коррупцией. И меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет искоренить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - написал он в среду на своей странице в Facebook.

Ермак отметил, что для координации этой работы будет создана межведомственная группа, в которую должны войти представители разных правоохранительных структур. Также будет собрана аналитическая группа, в которую планируется, кроме отечественных экспертов, пригласить и международных аудиторов с соответствующим опытом.

"Они должны внимательно изучить все процессы на таможне и налоговой, найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда. А общество, наконец, должно открыто получить ответы на все неприятные вопросы о коррупции в этих государственных органах", - подчеркнул глава Офиса президента.

Как сообщалось, Уманский был назначен на пост главы Минфина 4 марта 2020 года, а 30 марта Верховная Рада уволила его с этой должности и назначила со второй попытки экс-замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента Сергея Марченко.

2 апреля в одном из интервью Уманский назвал главной причиной его увольнения намерение снять главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Уманский в своей биографии дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 гг. в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 гг. в команде министра Натальи Яресько.

В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет (экономист, магистр делового администрирования), после чего пошел на госслужбу – стал ведущим главным специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестсотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции.

После работы в Нацагентстве стал экспертом вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики – 1998-2000 гг. Затем занимал должности руководителя департамента структурной политики Министерства экономики, заместителя госсекретаря Министерства по вопросам евроинтеграции.

В 2004-2005 гг. был директором департамента работы с проблемными банками в НБУ, затем его назначили замглавы правления "Укртранснафты".

Помимо этого, Уманский был заместителем главы правления Государственного ипотечного учреждения, затем работал в той же должности в Госагентстве по инвестициям и инновациям.