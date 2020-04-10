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13:20 10.04.2020

МВФ увеличит поддержку Армении по программе stand by для компенсации связанных с COVID-19 расходов

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МВФ увеличит поддержку Армении по программе stand by для компенсации связанных с COVID-19 расходов

Международный валютный фонд (МВФ) планирует увеличить финансовую поддержку Армении в рамках действующей программы stand by на $175 млн для покрытия бюджетных расходов, связанных с распространением коронавируса.

"Команда МВФ достигла договоренности с властями Армении о завершении второго обзора в рамках программы экономических реформ при поддержке трехлетнего SBA (stand-by arrangement - ИФ). Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом МВФ, который должен рассмотреть обзор в середине мая. Совету будет рекомендовано увеличить финансовую поддержку Армении на 128,8 млн SDR (около $175 млн), что, наряду с намерением властей воспользоваться правом на накопленные займы в рамках программы SBA, сразу после заседания совета в середине мая обеспечит доступность 206 млн SDR (около $280 млн)", - отмечается в заявлении главы армянской миссии МВФ Натана Портера.

Команда экспертов МВФ с 12 марта по 8 апреля 2020 года провела обсуждение второго этапа оценки программы реформ в Армении, проводимой при поддержке SBA.

"Увеличение (суммы поддержки со стороны МВФ - ИФ) обосновано в контексте срочных нужд в финансировании платежного баланса, которые сформировались из-за распространения коронавируса COVID-19. Данное финансирование будет направлено в бюджет в помощь усилиям властей по покрытию неотложных медицинских и социально-экономических потребностей во время пика вспышки вируса", - заявил Портер.

Глава миссии МВФ считает, что глобальный кризис значительно ухудшит краткосрочные экономические перспективы Армении.

"Несмотря на то, что неопределенность прогнозов очень высока из-за сложности прогнозирования длительности ограничительных мер, в 2020 году рост экономики ожидается на уровне минус 1,5%. Данный прогноз учитывает внутренние ограничения на передвижения и деятельность, существенное понижение внешнего спроса, ужесточение финансовых условий, а также сбои в мировой торговле и в цепочках поставок из-за коронавируса. Ожидается, что дефицит бюджета в 2020 году увеличится примерно до 5% от ВВП из-за сокращения доходов и увеличения расходов на здравоохранение и поддержку экономики. Возникающий дефицит финансирования будет устранен за счет привлечения финансирования от МВФ и других партнеров для восполнения доступных средств на внутреннем рынке капитала", - отмечается в заявлении.

МВФ также прогнозирует, что в 2020 году госдолг Армении превысит 60% ВВП, однако параллельно со смягчением кризиса власти будут придерживаться среднесрочных налогово-бюджетных целей по стабилизации долга, предусматривающих постепенное сокращение соотношения госдолга к ВВП.

В мае 2019 года МВФ утвердил предоставление Армении кредита stand by в размере 180 млн SDR (порядка $248 млн) на срок 36 месяцев. В том числе транш в размере 25,7 млн SDR ($35,5 млн) был выделен сразу.

В сообщении Центробанка Армении отмечалось, что власти республики будут рассматривать кредит как превентивную меру и не собираются в полной мере использовать новые средства, пока шоки не привели к проблемам с платежным балансом. Кредитные средства будут направлены на укрепление основ экономической политики Армении, а также на реализацию структурных реформ, улучшение эффективного управления и деловой среды.

Теги: #армения #мвф
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