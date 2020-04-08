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20:21 08.04.2020

Боррель возмущен идеей проведения в Африке испытаний вакцины против коронавируса

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Боррель возмущен идеей проведения в Африке испытаний вакцины против коронавируса

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о неприемлемости идеи проводить испытания будущей вакцины против коронавируса COVID-19 в Африке.

"Идея, что Африка могла бы послужить лабораторией для опытов по испытанию вакцины для всего остального мира, явно недопустима", - сказал Боррель в ответ на просьбу прокомментировать полемику во Франции вокруг соображений относительно опытов по вакцине против коронавируса в африканских странах.

"Условия испытаний вакцины против коронавируса, как и против любого другого заболевания, должны соответствовать этическим правилам и очень строгим санитарным протоколам", - подчеркнул Боррель в среду в Брюсселе в ходе пресс-конференции, передававшейся по видеосвязи, после видеосовещания министров ЕС, отвечающих за развитие.

Евросоюз, по его словам, поддерживает научные исследования, проводящиеся "в этически приемлемых условиях в интересах всех стран".

Теги: #ес #африка #вакцина #коронавирус
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