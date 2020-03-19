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15:28 19.03.2020

В Минобороны Украины сообщили о разработке мер по недопущению распространения коронавируса в армии

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В Минобороны Украины сообщили о разработке мер по недопущению распространения коронавируса в армии

Министр обороны Украины и начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совместно с военными командирами разработали первоочередные шаги, чтобы не допустить распространения среди военных острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины в четверг, соответствующие решения были приняты во время их рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины

"Андрей Таран и Руслан Хомчак обсудили с командирами разных уровней из состава Объединенных сил действенные меры по сохранению жизни и здоровья личного состава, поддержанию необходимого уровня боеспособности подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, учитывая мировую пандемию вируса Covid-19. По итогам совещания были наработаны первоочередные шаги по недопущению распространения коронавирусной инфекции в подразделениях, в частности, во время проведения ротационных мероприятий и выполнения задач в местах скопления людей", - говорится в сообщении.

Теги: #коронавирус #минобороны
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