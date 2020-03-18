"Евросолидарность" запустила онлайн-платформу для помощи людям из "группы риска" по заболеванию коронавирусом

Депутаты фракции "Европейская солидарность" создали онлайн-платформу, с помощью которой волонтеры смогут помочь пожилым людям, которые находятся в "группе риска" заболевания короновирусом Covid-19, сообщает пресс-служба партии.

"Коронавирус должен объединить украинцев, и "Европейская солидарность" призывает волонтеров помочь минимизировать передвижения пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи, присоединиться к нашей платформы помощи, где каждый может разместить сообщение о товарах или лекарства, которые нужно купить в аптеках, магазинах и т.д.", - указано в сообщении на сайте партии.

Онлайн-платформу презентовал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Передвижение пожилых людей должно быть максимально ограничены. В то же время эти люди должны покупать себе еду, лекарства. И здесь должно быть взаимная помощь, солидарность с этими людьми. Давайте на коронавирус ответим взаимопомощью и добротой. Поэтому мы вместе с активистом Петром Обуховым создали платформу и назвали ее "Солидарность", - заявил Гончаренко на брифинге в среду.

Сама платформа представляет собой сайт http://v2020.org.ua/, на котором каждый человек может зайти и зарегистрироваться. На самом портале есть две группы: те, кто нуждается в помощи и те, кто могут ее оказать. С ее помощью желающие на волонтёрских началах смогут помочь людям из "группы риска" по заболеванию коронавирусом продуктами, медикаментами или деньгами.

"Мы хотим, чтобы эта платформа использовалась людьми для того, чтобы они видели, что рядом с ними кто-то нуждается в помощи. И это может быть не только пожилой человек, это может быть мама с ребенком. Когда мама заболела, и чтобы не разносить болезни, сидит дома, но нуждается в помощи в приобретении продуктов или лекарств. Мы предполагаем возможности для людей: можно перевести деньги на карточку, если есть такая возможность, или люди могут просто положить их в конверт, или положить под дверь. Есть возможности, но самое главное, чтобы мы помогли тем, кто в этом нуждается", - добавил Гончаренко.